ذا أثليتك: برونو فيرنانديز لم يكن خيار يونايتد الأول بل رودري

يبدو أن مسؤولي مانشستر يونايتد لم يكونوا على قناعة كافية بقدرات برونو فيرنانديز لاعب وسط الفريق المنضم خلال السوق الشتوية الماضية، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ذا أثليتك" البريطاني.

وقال التقرير إن إدارة مانشستر يونايتد كانت ترغب في التحرك من أجل ضم رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الحالي، المنضم من أتليتكو مدريد خلال الصيف الماضي.

برونو فيرنانديز لم يأخذ الكثير من الوقت ليثبت قدراته مع الشياطين الحمر وسرعان ما أصبح له بصمة ومكان أساسي في تشكيل الشياطين الحمر، لكن قصة انضمامه استمرت خلال الصيف الماضي بأكمله، حتى انضم أخيرا في يناير.

وأشار التقرير إلى أن كشافي مانشستر يونايتد اختاروا رودري وكان مسؤولي الفريق يستعدون للتحرك من أجل ضم لاعب أتليتكو مدريد.

لكن سيتي تمكن من خطف اللاعب وضمه يوم ٤ يوليو بمبلغ ٦٢.٨ مليون جنيه إسترليني.

انضمام رودري إلى سيتي ترك يونايتد مع مدة أقل من الشهر للتحرك لضم البديل، في نفس الوقت كان سبورتنج لشبونة قد استعد لزيادة صعوبة مهمة النادي الإنجليزي والمماطلة للحصول على أكبر ربح ممكن، نظرا لأن يونايتد مضطر لضمه ولا خيارات أخرى لديه.

وكان من الممكن وفقا للتقرير أن ينتهي الأمر بسيناريو أسوأ، وهو انضمام فيرنانديز إلى توتنام، الذي قدم عرضا في اليوم الأخير من السوق الصيفية لضمه.

لحسن حظ يونايتد أن الفريق كان قادرا على إنهاء الصفقة لصالحه بعد ذلك بواسطة الإضافات وإقناع النادي بالتخلي عن بورنو.

وستكلف الصفقة مبلغ ٦٧ مليون جنيه إسترليني إن تم تفعيل كافة بنود عقد اللاعب، والتي من ضمنها أن يفوز برونو بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين كأفضل لاعب في العام.

رودري شارك خلال الموسم الجاري في ٣٩ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

أما برونو، شارك مع الشياطين الحمر في ٨ مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

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