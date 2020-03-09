ميلنر: من المستحيل أن نظل في قمة العطاء طوال العام

يعلم جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن تراجع مستوى فريقه في فترة من الموسم أمر طبيعي للغاية، متعجبا ممن يتوقع أن يستمر المستوى المرتفع للريدز في كل مباراة.

كان ليفربول قد عاد إلى طريق الانتصارات أمام بورنموث بعد ثلاثة هزائم في أربع مباريات في ثلاث مسابقات.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ما حدث أمر طبيعي، ولا يوجد فريق لا يشهد بعض التراجع في المستوى في إحدى فترات الموسم".

وأضاف "لقد لعبنا عددًا هائلًا من المباريات حتى الآن، ومن المستحيل أن نظل في قمة العطاء طوال العام وكل عام".

وأردف "أحيانًا تقدم كل ما في وسعك ولا تحقق الفوز في النهاية، والآن علينا أن نحاول العودة لمستوانا المعهود".

وتابع "اللاعبون يقومون بعمل كبير، ويمكن للجميع رؤية أن التعثرات الأخيرة لم تكن بسبب تقصير من أحد".

وأكمل "أمام بورنموث، كان بإمكاننا أن نحقق فوزًا عريضًا، ولكنهم أيضًا سنحت لهم بعض الفرص الخطيرة، لذا علينا العمل على التحسن أكثر في بعض الجوانب".

ويحتاج ليفربول لـ6 نقاط فقط من مباريات التسعة المتبقية في الدوري الإنجليزي ليحقق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

ويستعد ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم بعد الخسارة في الذهاب بهدف.

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