روي كين: لالانا؟ ابنتي أقوى منه.. جيلمور واجه صعوبة ضد إيفرتون أكثر من ليفربول

قال روي كين نجم وقائد مانشستر يونايتد السابق إن بيلي جيلمور لاعب تشيلسي واجه صعوبة في اللعب بخط الوسط ضد إيفرتون أكثر مما واجه ضد ليفربول، موضحا أن آدم لالانا لاعب وسط الحمر كان ضعيفا، وسخر منه. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وصرح كين قائلا: "من الغريب أن يكون إيفرتون اختبارا أصعب من مواجهة ليفربول".

وأضاف "أعتقد أن لالانا كان لاعب الوسط في تلك المباراة، وابنتي ربما أقوى منه".

وواصل "لقد كان اختبارا صعبا على بيلي جيلمور اليوم".

جيلمور صاحب الـ١٨ عاما شارك ضد ليفربول مع تشيلسي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي وفاز فريقه بنتيجة 2-0، قبل أن يلعب ضد إيفرتون في الجولة الـ٢٩ من الدوري الإنجليزي ويفوز الزرق بنتيجة 4-0.

لالانا صاحب الـ٣١ عاما اقترب من الرحيل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري مع نهاية عقده، إذ أن تقارير صحفية قالت إن النادي لن يفعل خيار التمديد لعام إضافي في عقده.

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