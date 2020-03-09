روي كين: لالانا؟ ابنتي أقوى منه.. جيلمور واجه صعوبة ضد إيفرتون أكثر من ليفربول
الإثنين، 09 مارس 2020 - 11:52
كتب : FilGoal
قال روي كين نجم وقائد مانشستر يونايتد السابق إن بيلي جيلمور لاعب تشيلسي واجه صعوبة في اللعب بخط الوسط ضد إيفرتون أكثر مما واجه ضد ليفربول، موضحا أن آدم لالانا لاعب وسط الحمر كان ضعيفا، وسخر منه. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.
بيلي جيلمور
النادي : تشيلسي
آدم لالانا
النادي : ليفربول
وصرح كين قائلا: "من الغريب أن يكون إيفرتون اختبارا أصعب من مواجهة ليفربول".
وأضاف "أعتقد أن لالانا كان لاعب الوسط في تلك المباراة، وابنتي ربما أقوى منه".
وواصل "لقد كان اختبارا صعبا على بيلي جيلمور اليوم".
جيلمور صاحب الـ١٨ عاما شارك ضد ليفربول مع تشيلسي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي وفاز فريقه بنتيجة 2-0، قبل أن يلعب ضد إيفرتون في الجولة الـ٢٩ من الدوري الإنجليزي ويفوز الزرق بنتيجة 4-0.
لالانا صاحب الـ٣١ عاما اقترب من الرحيل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري مع نهاية عقده، إذ أن تقارير صحفية قالت إن النادي لن يفعل خيار التمديد لعام إضافي في عقده.
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