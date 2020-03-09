روي كين: لالانا؟ ابنتي أقوى منه.. جيلمور واجه صعوبة ضد إيفرتون أكثر من ليفربول

الإثنين، 09 مارس 2020 - 11:52

كتب : FilGoal

لالانا

قال روي كين نجم وقائد مانشستر يونايتد السابق إن بيلي جيلمور لاعب تشيلسي واجه صعوبة في اللعب بخط الوسط ضد إيفرتون أكثر مما واجه ضد ليفربول، موضحا أن آدم لالانا لاعب وسط الحمر كان ضعيفا، وسخر منه. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

بيلي جيلمور

النادي : تشيلسي

آدم لالانا

النادي : ليفربول

ليفربول
تشيلسي

وصرح كين قائلا: "من الغريب أن يكون إيفرتون اختبارا أصعب من مواجهة ليفربول".

وأضاف "أعتقد أن لالانا كان لاعب الوسط في تلك المباراة، وابنتي ربما أقوى منه".

أخبار متعلقة
تقرير: بسبب كورونا.. ليفربول يخوض جولته التحضيرية في أوروبا لأول مرة منذ 10 سنوات حارس ليفربول: مواجهة أتليتكو مدريد هي الأكثر أهمية في الموسم الحالي صلاح يرفض التراخي مع احتياج ليفربول لـ9 نقاط حتى التتويج بالدوري

وواصل "لقد كان اختبارا صعبا على بيلي جيلمور اليوم".

جيلمور صاحب الـ١٨ عاما شارك ضد ليفربول مع تشيلسي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي وفاز فريقه بنتيجة 2-0، قبل أن يلعب ضد إيفرتون في الجولة الـ٢٩ من الدوري الإنجليزي ويفوز الزرق بنتيجة 4-0.

لالانا صاحب الـ٣١ عاما اقترب من الرحيل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري مع نهاية عقده، إذ أن تقارير صحفية قالت إن النادي لن يفعل خيار التمديد لعام إضافي في عقده.

اقرأ أيضا:

هل يدفع الرجاء المبلغ المالي للزمالك لإشراك أحداد

موقف استاد القاهرة من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

هل يجدد فايلر عقده

أحمد عيد يوضح سبب موافقته على اللعب للأهلي

بيراميدز يكتب التاريخ

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: خوفا من فيروس كورونا.. مباراة برشلونة ونابولي قد تكون بدون جماهير 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الزمالك – جلسة علاجية لـ أوناجم.. تحية من كارتيرون للاعبين وساسي يعود الثلاثاء 13 دقيقة | الدوري المصري
فيفا: تأجيل تصفيات كأس العالم بآسيا بسبب كورونا 16 دقيقة | آسيا
قائد أتليتكو مدريد: هزائم ليفربول الأخيرة لن تؤثر على مباراة دوري الأبطال 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الشرطة الفرنسية توصي بإقامة مباراة سان جيرمان ودورتموند بدون جماهير 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بادجي: فرصتنا الأكبر في حصد اللقب الإفريقي.. وسبب ضياع الفرصة الأخطر أمام صن داونز 45 دقيقة | الدوري المصري
ساري: ديبالا يكون مدمرا عندما يشارك كبديل 53 دقيقة | أوروبا
الأهلي لـ في الجول: محمود جاد؟ لدينا 3 حراس هم الأفضل وكتيبة من الناشئين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك