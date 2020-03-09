سولشاير بعد إسقاط سيتي: يكفينا رؤية أليكس فيرجسون وهو سعيد وفخور

يعتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن رؤية السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي للنادي وهو فخور بفوز الفريق على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي تكفي.

وفاز مانشستر يونايتد على نظيره مانشستر سيتي بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي في حضور فيرجسون بالمدرجات.

وقال سولشاير عن الفوز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن محظوظون بهذه المجموعة من اللاعبين. إنهم يقومون بعمل كبير دائمًا ولديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، وأعتقد أن هذا يثير إعجاب الجماهير أيضًا".

وأضاف "لقد كانت الأجواء رائعة في الملعب، وكم كان من الرائع رؤية سعادة الجماهير البالغة بالفوز بعد المباراة".

وأوضح المدرب النرويجي "يكفينا رؤية السير أليكس فيرجسون وهو سعيد وفخور بما حققه الفريق أمام سيتي".

وساهم النجم البرتغالي برونو فيرناديز في صناعة الهدف الأول ليونايتد في شباك مانشستر سيتي بتمريرة رائعة إلى أنتوني مارسيال، قبل أن يسجل سكوت مكتوميناي الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

ومنذ انضمام فيرنانديز إلى يونايتد شهر يناير الماضي قادما من سبورتنج لشبونة لم يُهزم الفريق الأحمر خلال 8 مباريات في مختلف المسابقات.

كما ارتقى الفريق إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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