سولشاير: برونو فيرنانديز جعل نادي مانشستر يونايتد بأكمله أكثر نشاطا

الأحد، 08 مارس 2020 - 23:49

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز

أثنى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على لاعب فريقه برونو فيرنانديز بعد الفوز على مانشستر سيتي.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وفاز مانشستر يونايتد على نظيره مانشستر سيتي بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "فرنانديز ساعد في تنشيط النادي بأكمله".

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وأضاف "إنه يمتلك كل شيء ويعمل بجد وهو أيضا متواضع بما يكفي، إنه جعل النادي بالكامل نشيطا".

وأكمل "هذا الشاب عبقري، لديه الرغبة في المخاطرة والالتزام والشجاعة أيضا، وإذا ارتكب أي أخطاء يعوض ذلك بتسجيل هدف أو صناعة آخر".

وأتم تصريحاته "أنت بحاجة إلى لاعبين ذو شخصية مميزة في هذا النادي، وهذا ما يتمتع به برونو فيرنانديز".

وساهم النجم البرتغالي في صناعة الهدف الأول ليونايتد في شباك مانشستر سيتي بتمريرة رائعة إلى مارسيال.

ومنذ انضمام فيرنانديز إلى يونايتد شهر يناير الماضي قادما من سبورتنج لشبونة لم يُهزم الفريق الأحمر خلال 8 مباريات في مختلف المسابقات.

كما ارتقى الفريق إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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