جوارديولا عن خطأ إيدرسون أمام يونايتد: لست هنا للحكم عليه

الأحد، 08 مارس 2020 - 22:18

كتب : FilGoal

إيدرسون - مانشستر سيتي

رفض جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التعليق على خطأ حارس مرمى فريقه إيدرسون خلال مواجهة مانشستر يونايتد.

إيديرسون مورايش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وفاز مانشستر يونايتد على سيتي بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وارتكب إيدرسون خطأ فادحا في نهاية المباراة عندما مرر الكرة بيده إلى سكوت ماكتومناي في وسط الملعب ليضع الكرة في الشباك الخالية.

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وقال جوارديولا عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "إيدرسون حارس مذهل ولست هنا للحكم عليه أو على أي لاعب".

وأضاف "أعتقد أنه سيصحح هذا الخطأ في المستقبل".

وواصل "لعبنا بشكل جيد ولكن عندما ننهي المباراة دون أن نسجل فهذا يعني أنه يتوجب علينا تحسين مستوى الفريق واللعب بشكل أفضل".

وأتم تصريحاته بالحديث عن هدف مانشستر يونايتد الأول قائلا: "نعرف أن برونو فيرنانديز يمرر مثل هذا النوع من التمريرات، وكان يجب أن نأخذ حذرنا منه".

وصنع البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الأول ليونايتد في سيتي والذي سجله الفرنسي أنطوني مارسيال.

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