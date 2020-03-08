تشكيل ريال مدريد – ميليتاو ظهير أيمن وفالفيردي احتياطي أمام بيتيس

الأحد، 08 مارس 2020 - 20:57

كتب : FilGoal

إيدر ميليتاو - ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بالبرازيلي إيدير ميليتاو في مركز الظهير الأيمن أمام ريال بيتيس.

ريال مدريد يحل ضيفا على بيتيس في ملعب بينيتو فياماريان، بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد من غياب الثنائي داني كارباخال، وناتشو فيرنانديز، ليضطر زيدان إلى إشراك ميليتاو.

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كما أبقى زيدان لاعبه فيدي فالفيردي على مقاعد البدلاء، ودفع بـ لوكا مودريتش منذ البداية.

ويعود لوكاس فاسكيز للمشاركة، فيما يظل جاريث بيل على مقاعد البدلاء.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز حتى يعود إلى صدارة الدوري الإسباني، إذ يمتلك 56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

فيما يتواجد بيتيس في المركز 14 برصيد 30 نقطة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: إيدير ميليتاو – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – فيرلان ميندي – فيدي فالفيردي – جيمس رودريجيز – جاريث بيل – رودريجو – ماريانو دياز

تشكيل ريال بيتيس:

حراسة المرمى: جويل روبليس

الدفاع: إيميرسون – مارك بارترا – سيدني – أليكس مورينو

الوسط: إدجار جونزاليس – أندريس جواردادو – سيرخيو كاناليس – خواكين سانشيز – نبيل فقير

الهجوم: لورين مورون

دكة البدلاء: داني مارتين – عيسى ماندي – ألفونسو بيدرازا – جيدو رودريجيز - كارليس ألينيا – كريستيان تيّو - بورخا إجليسياس

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