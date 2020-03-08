تشكيل المصري – العشري يهاجم بركان بـ وادي وطقطق

أعلن طارق العشري المدير الفني للمصري، التشكيل الذي سيواجه نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصري تعادل ذهابا في استاد السويس الجديد بهدفين لكل طرف، ويحتاج إلى هز شباك مضيفه المغربي مرة واحدة على الأقل حتى يعبر إلى المربع الذهبي.

وشهد التشكيل التعويل على الفلسطيني محمود وادي، ومن خلفه الليبي مفتاح طقطق، وأحمد ياسر.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح

الدفاع: كريم العراقي – إسلام أبو سليمة – أحمد شوشة – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – سعيدو سينبوري – أحمد ياسر – مفتاح طقطق

الهجوم: محمود وادي

دكة البدلاء: محمد شحاتة – إيزي إيميكا – حسن علي – محمد جابر – أحمد عادل – حسين رجب – أوستن أموتو

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