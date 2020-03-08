مدرب سوسيداد يفسر التعامل الغريب مع الركلة الحرة لـ ميسي

تحدّث إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ ريال سوسيداد، عن الطريقة الغريبة لتمركز مدافعيه أمام الركلة الحرة التي نفذها ليونيل ميسي.

برشلونة تجاوز ضيفه سوسيداد بصعوبة بالغة على ملعب كامب نو أمس السبت، وتغلّب عليه بهدف دون رد.

وشهد الشوط الثاني ركلة حرة مباشرة للمتخصص ميسي، تعامل معها أفراد سوسيداد بشكل غير اعتيادي.

وصرّح إيمانول عند سؤاله: "كنا مدركين لقدرات ميسي، ولدينا طاقم مختص في دراسة الركلات الحرة، ومدرب حراس جيد".

وأضاف: "عملنا وتحدثنا بشأن الأمر، فعندما تواجه ميسي، عليك القيام بأمر مختلف".

وأتم: "لحسن الحظ سارت الأمور على ما يرام".

ميسي يسدد ركلة حرة = فريق ريال سوسيداد بأكمله خلف الكرة ⚽👀👀 pic.twitter.com/ugIbbfZf8J — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2020

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة ليونيل ميسي من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

ليتقدّم برشلونة إلى المركز الأول مؤقتا برصيد 58 نقطة، متفوقا على ريال مدريد بنقطتين، إذ يخوض الميرنجي مباراة هذه الجولة أمام ريال بيتيس غدا الأحد.

فيما تجمّد رصيد سوسيداد عند 43 نقطة بالمركز السادس، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام إيبار. الحصن

برشلونة دخل اللقاء بعد أسبوع من هزيمته 0-2 على أرض غريمه ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ورغم الرغبة في الانتفاضة، فـ برشلونة ظهر بشكل متواضع في أغلب أوقات المباراة، وحقق فوزا بشق الأنفس على الضيف الباسكي المنتشي.

فـ ريال سوسيداد على النقيض، تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لأول مرة منذ 3 عقود بعد تخطيه ميرانديس، كما أنه حقق الفوز في آخر 6 مباريات خاضها قبل زيارة كامب نو.

لكن نتائج سوسيداد الكارثية في كامب نو تواصلت، إذ خسر للمباراة 24 على التوالي في زياراته لـ برشلونة، ليكون أكثر فريق يتلقى هزائم متتالية في تاريخ كامب نو.

المرة الأخيرة التي نجح سوسيداد في تجنب الهزيمة على كامب نو، كانت في أبريل 1995 عندما تعادل 1-1 مع برشلونة كرويف، وقتها شارك إيمانول ألجواسيل المدرب الحالي للباسكيين في المباراة.

فيما أكمل برشلونة 38 مباراة متتالية دون هزيمة على ملعبه كامب نو الذي بات حصنا منيعا ينقذه في أسوأ حالاته.

الفرق الباسكية إجمالا عجزت عن الخروج بشباك نظيفة في زياراتها لملعب كامب نو بالدوري الإسباني منذ فبراير 2000، عندما فاز ديبورتيفو ألافيس 1-0.

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