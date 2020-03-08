كرة سلة - خطوة تفصله عن النهائي.. الاتحاد يهزم الزمالك بالمواجهة الثانية

نجح الاتحاد السكندري في تحقيق فوزه الثاني على التوالي أمام الزمالك ليقترب أكثر من نهائي دوري سوبر المحترفين.

وتغلب الفريق السكندري على الزمالك حامل اللقب بصالة الأخير بنتيجة 89-80 بعد اللجوء إلى شوط إضافي.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل 75-75، وحقق الاتحاد الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت بصالة الفريق السكندري.

ويحتاج الاتحاد السكندري للفوز في مباراة واحدة من الثلاث مباريات المقبلة من أجل التأهل إلى نهائي دوري السوبر.

وتقام المباراة المقبلة مساء الأربعاء المقبل على صالة نادي الاتحاد وفي حالة فوز الفريق السكندري يتأهل رسميا ولا تستكمل باقي المباريات.

وعلى الجانب الأخر يستضيف الأهلي فريق الجزيرة مساء غد الثلاثاء في ثالث المواجهات والنتيجة بينهما لقاء لكل فريق.

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