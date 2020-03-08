منافس الأهلي – النجم الساحلي يحتج رسميا على حكم لقاء الوداد

قدم نادي النجم الساحلي التونسي احتجاجا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب حكم لقاء الفريق أمام الوداد الرياضي المغربي.

النجم الساحلي انتصر بهدف مقابل لا شيء على الوداد، ولكن الانتصار لم يكن كافيا ليودع الفريق التونسي بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة اعتراضات بالجملة من لاعبي النجم الساحلي بسبب إنهاء حكم المباراة للقاء في الدقيقة 94، على الرغم من إعلان احتساب 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع.

وكشف راديو (موزاييك أف أم) التونسي تقديم النجم الساحلي لشكوى تتضمن "الأخطاء غير المبررة للحكم السنغالي أهمها إعلان نهاية المباراة قبل الوقت الذي أضافه بدقيقتين ونصف".

ووثقت إدارة النجم في شكواها " كل المعطيات أهمها كيف قام الحكم بإيقاف اللعب لمدة لا تقل عن 4 دقائق بعد اشعال جماهير الوداد للشماريخ".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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