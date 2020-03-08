منافس الأهلي – النجم الساحلي يحتج رسميا على حكم لقاء الوداد

الأحد، 08 مارس 2020 - 19:26

كتب : FilGoal

النجم الساحلي - الوداد

قدم نادي النجم الساحلي التونسي احتجاجا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب حكم لقاء الفريق أمام الوداد الرياضي المغربي.

النجم الساحلي انتصر بهدف مقابل لا شيء على الوداد، ولكن الانتصار لم يكن كافيا ليودع الفريق التونسي بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة اعتراضات بالجملة من لاعبي النجم الساحلي بسبب إنهاء حكم المباراة للقاء في الدقيقة 94، على الرغم من إعلان احتساب 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع.

أخبار متعلقة
الأهلي: نتمنى تأجيل أعمال الصيانة في استاد القاهرة لبعد لقاء الوداد سحر رادس ليس له أي تأثير.. الوداد يطيح بـ النجم ليواجه الأهلي في نصف نهائي إفريقيا معلول: النجم أم الوداد؟ سنحاول التغلب على أي منافس جاريدو يبتسم أمام النجم الساحلي.. الوداد ينتصر ويؤكد جدارة "الوصافة"

وكشف راديو (موزاييك أف أم) التونسي تقديم النجم الساحلي لشكوى تتضمن "الأخطاء غير المبررة للحكم السنغالي أهمها إعلان نهاية المباراة قبل الوقت الذي أضافه بدقيقتين ونصف".

ووثقت إدارة النجم في شكواها " كل المعطيات أهمها كيف قام الحكم بإيقاف اللعب لمدة لا تقل عن 4 دقائق بعد اشعال جماهير الوداد للشماريخ".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا:

هل يدفع الرجاء المبلغ المالي للزمالك لإشراك أحداد

موقف استاد القاهرة من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

هل يجدد فايلر عقده

أحمد عيد يوضح سبب موافقته على اللعب للأهلي

بيراميدز يكتب التاريخ

في إفريقيا الأهلي النجم الساحلي الوداد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل المصري – العشري يهاجم بركان بـ وادي وطقطق 2 دقيقة | إفريقيا
في الكونفدرالية - هورويا يتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف النهائي 8 دقيقة | إفريقيا
مدرب سوسيداد يفسر التعامل الغريب مع الركلة الحرة لـ ميسي 11 دقيقة | أوروبا
نبيل معلول يصل دمشق تمهيدا لتدريب منتخب سوريا 19 دقيقة | آسيا
كرة سلة - خطوة تفصله عن النهائي.. الاتحاد يهزم الزمالك بالمواجهة الثانية 21 دقيقة | رياضات أخرى
بايرن "120" يحتفل بقميص مميز وفوز على صغير بافاريا 46 دقيقة | أوروبا
منافس الأهلي – النجم الساحلي يحتج رسميا على حكم لقاء الوداد 48 دقيقة | إفريقيا
في مباراة من العِقد قبل الماضي.. جنوى يقهر ميلان في سان سيرو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك