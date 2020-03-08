كرة طائرة - الاتحاد المصري يعلن مواعيد ربع نهائي كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر والمقرر انطلاقه يوم 23 من شهر مارس الجاري.

وتنطلق المباريات يوم الإثنين 23 مارس بمواجهتي الأهلي ضد الشمس، والأخرى بين الاتحاد السكندري أمام جزيرة الورد.

بينما المباراتين المتبقيتين يوم 10 أبريل، إذ يلعب الزمالك أمام الفائز من سبورتنج والداخلية وأخيرا أقوى مواجهات ربع النهائي بين طلائع الجيش وسموحة.

ويستضيف الأهلي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بداية من 11 أبريل المقبل.

ومن المقرر تأجيل مواجهة الأهلي وبتروجت في الدوري والمقرر لها يوم 23 من شهر مارس.

وتستأنف مباريات الدوري المصري بعد توقف بسبب البطولة العربية للأندية التي أقيمت على صالة استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد حصد لقب البطولة العربية للأندية للمرة السابعة في تاريخه.

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