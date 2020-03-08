لا جماهير لـ وردة وعلي غزال وكوكا.. فرمان من اليونان بسبب الكورونا

قررت وزارة الصحة اليونانية إقامة كافة الأحداث الرياضية دون حضور جماهيري، وذلك خوفا من تفشي فيروس الكورونا.

وتشهد منافسات الدوري اليوناني تواج الثلاثي المصري عمرو وردة وعلي غزال مع فريق لاريسا اليوناني، وأحمد حسن "كوكا" في أوليمبياكوس.

وسجلت اليونان 66 إصابة بفيروس الكورونا حتى اللحظة، منذ بداية تفشي الفيروس خارج الصين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة اليونانية، قرارات بلاده بإقامة أي أحداث رياضية دون جماهير لمدة أسبوعين.

كما قررت اليونان إيقاف أي أحداث ترفيهية سياحية إلى جانب تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، بسبب الكورونا.

الثنائي المصري علي غزال وعمرو واردة يتواجد مع فريقه لاريسا في المركز التاسع.

لاريسا جمع 30 نقطة من 26 مباراة في الدوري، بواقع 7 انتصارات و9 تعادلات و10 هزائم.

عمرو وردة شارك في 23 مباراة هذا الموسم في كل البطولات، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 6.

بينما شارك علي غزال في 6 مباريات منذ انضمامه للفريق اليوناني.

بينما أوليمبياكوس يحتل المركز الأول برصيد 66 نقطة.

وسجل كوكا 3 أهداف بقميص أولمبياكوس خلال ظهوره في 7 مباريات.

اقرأ أيضا:

بيراميدز يكتب التاريخ

إصابة مدافع إيطالي بفيروس الكورونا

تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري

هل يلعب أحداد أمام الزمالك

مفاجأة كبيرة في قائمة محترفي منتخب مصر