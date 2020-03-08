رسميا - الإسماعيلي يواجه الرجاء بدون حضور جماهيري

الأحد، 08 مارس 2020 - 18:39

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

تلقى النادي الإسماعيلي إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم بقرار الاتحاد العربي بإقامة مواجهة الرجاء بدون حضور جماهيري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء المغربي مساء الأحد المقبل في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية، وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز ذهابا بهدف دون رد.

ونشر الاتحاد العربي في بيانه المرسل للاتحادين المصري والمغربي "إشارة إلى مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد والتدابير الاحتزارية التي اتخذتها دول العالم للتصدي لهذا الفيروس وحرصا منا على سلامة الجماهير ومنع انتشار الفيروس".

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"قررنا بناء على ماورد من إجراءات حيال ذلك، إقامة مباريات نصف النهائي بدون حضور جماهيري".

وتغلب الإسماعيلي في مباراة الذهاب على بطل المغرب بالإسماعيلية بهدف سجله التونسي فخر الدين بن يوسف.

ويحتاج الإسماعيلي إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد بخلاف نتيجة 1-0 ليتأهل رسميا للمباراة النهائية.

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