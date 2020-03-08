في الدرجة الثانية - فوز أول للفيوم في الدور الثاني.. وتعثر الألومنيوم

اكتفى بني سويف بالتعادل أمام مضيفه الإعلاميين بهدف لكل طرف، في الجولة 17 من دوري الدرجة الثانية عن مجموعة الصعيد.

تقدّم الإعلاميين بهدف غريب بعد رمية تماس نُفَذت صوب محمود الحضري حارس مرمى بني سويف، ليفشل الأخير في الإمساك بها وتسكن شباكه.

قبل أن يتعادل معتز محروس لـ بني سويف من ركلة حرة مباشرة.

ليرفع بني سويف رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الإعلاميين رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع.

وفاز البنك الأهلي على ضيفه طهطا بهدفين دون رد من توقيع الكاميروني لاندري، ومحمود عبد المجيد.

ليرفع البنك الأهلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، وتجمّد رصيد طهطا عند 10 نقاط في المركز 12 –الأخير-.

وخسر الألومنيوم على أرض مضيفه بترول أسيوط بهدفٍ دون رد سجله العندليب.

ليرفع بترول أسيوط رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، ويتجمّد رصيد الألومنيوم عند 32 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل تليفونات بني سويف أمام ضيفه شبان قنا بهدفٍ لكل طرف.

تقدّم محمود عبده للتليفونات، قبل أن يتعادل عمرو علي للشبان.

ليرفع تليفونات بني سويف رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، فيما رفع شبان قنا إلى 31 نقطة في المركز الرابع.

وحقق الفيوم فوزه الأول في الدور الثاني، بانتصاره على سوهاج بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل هدفي الفيوم عمرو الفيومي، وجابر جابر من ركلة جزاء.

ليرفع الفيوم رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، ويتجمّد رصيد سوهاج عند 22 نقطة في المركز السابع.

وفاز ديروط على ضيفه المنيا بهدفين مقابل هدف واحد.

عرفة شعبان، وعادل شلبي سجلا لـ ديروط، فيما سجل داوودا للمنيا من ركلة جزاء.

ليرفع ديروط رصيده إلى 11 نقطة في المركز 11، ويتجمّد رصيد المنيا عند 19 نقطة في المركز الثامن.

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