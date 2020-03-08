لامبارد يتفوق على معلمه أنشيلوتي.. تشيلسي يضرب إيفرتون برباعية

تفوق فرانك لامبارد على معلمه كارلو أنشيلوتي وقاد فريقه تشيلسي للفوز برباعية دون رد على إيفرتون، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

ويليان النادي : تشيلسي إيفرتون تشيلسي

لامبارد الذي يخوض تجربته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز تفوق على أستاذه أنشيلوتي الذي تولى تدريبه مع تشيلسي في عام 2010.

ليواصل لامبارد تفوقه على معلميه بعدما فاز أيضا على جوزيه مورينيو مع توتنام قبل أسابيع.

فوز رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 48 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد إيفرتون عند النقطة 37 في المركز الـ12.

رباعية في شباك إيفرتون سجلها كل من ماسون ماونت وبيدرو وويليان وأوليفييه جيرو.

افتتح لاعب الوسط الشاب ماونت رباعية تشيلسي في الدقيقة 14 بتسديدة أرضية على يمين جوردان بيكفورد سكنت شباك الحارس الإنجليزي.

ثم أضاف الإسباني بيدرو رودريجيز الهدف الثاني من انفراد بالمرمى في الدقيقة 21.

وبتسديدة من خارج منطقة الجزاء سجل البرازيلي ويليان الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 51.

قبل أن يختتم المهاجم الفرنسي جيرو رباعية تشيلسي في الدقيقة 54 بمتابعة لكرة عرضية من داخل منطقة الجزاء.

اقرأ أيضا

بدون النني..4 محترفين فقط في قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو

مصر والمغرب يكتبان ما لم يحدث في تاريخ دوري الأبطال

سبورة في الجول - كيف استفاد الأهلي من الدرس وتأهل بجدارة على حساب صن داونز

رسائل مؤثرة من بالوتيللي بسبب كورونا: لماذا أخاطر بأمي من أجل المال

عبد الحفيظ يحدد موعد عودة رمضان ويؤكد: استبعاد كهربا قرار من فايلر