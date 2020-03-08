تشكيل دربي مانشستر - خماسي دفاعي لـ يونايتد.. وأجويرو يقود هجوم سيتي

دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بخماسي دفاعي لفريقه في مواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجوايار – لوك شاو – برندون ويليامز.

الوسط: نيمانيا ماتيتش – فريد – برونو فيرنانديز.

الهجوم: دانييل جيمس – أنطوني مارسيال.

على الجانب الآخر يعتمد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تشكيل يتكون من:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جواو كانسيلو – نيكولاس أوتاميندي – فيرناندينيو – أولكساندر زينتشينكو.

الوسط: رودريجو – جوندوجان – فيل فودين.

الهجوم: بيرناردو سيلفا – سيرجيو أجويرو – رحيم ستيرلينج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يأتي سيتي في المركز الثاني بـ57 نقطة.

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