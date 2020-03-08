أمام أنظار مارادونا "الهابط".. بوكا جونيورز يسرق لقب الدوري الأرجنتيني من ريفر بليت

سرق بوكا جونيورز لقب الدوري الأرجنتيني من ريفر بليت بعدما فاز الأول على خيمناسيا لابلاتا 1-0، فيما تعادل الثاني مع أتليتكو توكومان 1-1.

هدف بوكا جونيورز الوحيد جاء عن طريق كارلوس تيفيز في الدقيقة 72، الذي قدم موسما رائعا ساهم فيه بـ11 هدفا آخرهم هدف التتويج، لكن الهدف كتب نهاية سيئة لأسطورة بوكا، دييجو أرماندو مارادونا، مدرب خيمناسيا لابلاتا الذي تسبب هدف تيفيز بشكل أو بآخر في هبوطه للدرجة الأدنى.

كيف ذلك؟

لابلاتا هو صاحب أقل متوسط نقاط في الموسم، حيث أن طريقة الهبوط في الدوري الأرجنتيني مختلفة تماما عن فكرة الهبوط بنظامه المتعارف عليه عالميا، إذ يتبع نظام "متوسط النقاط" في المواسم الثلاثة الأخيرة. النظام يقضى بجمع نقاط الـ 3 مواسم الأخيرة لكل فريق ومن ثم قسمة الإجمالي على عدد المباريات، ينتج عنه متوسط النقاط، والأقل حصدا للمتوسط يتعرض للهبوط.

عموما، حصد بوكا نقطته الـ48 فيما توقف رصيد ريفر بليت عند النقطة 47، ليحصد بوكا اللقب الـ34 في تاريخه بالدوري الأرجنتيني.

هدف كارليتوس كاملاً مع الإعادة.😍😍 pic.twitter.com/MWMeO86GQH — بوكا جونيورز العرب (@BocaJuniorsArab) March 8, 2020

ريفر بليت ظل متصدرا ترتيب الدوري في الجولات السبعة الأخيرة من الموسم، لكنه فقد اللقب في آخر ربع ساعة من الموسم بفضل هدف تيفيز، الذي أضاف لقبا جديدا لدولاب بطولته الذي يضم 10 ألقاب مع بوكا جونيورز، لقب مع كورنثيانز في البرازيل، 6 ألقاب مع مانشستر يونايتد، 3 ألقاب مع مانشستر سيتي، 4 ألقاب مع يوفنتوس، ولقب مع شنجهاي شينوا في الصين.

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