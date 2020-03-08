عبد الحفيظ يتحدث عن إصابة ثلاثي الأهلي بعد لقاء صن داونز.. و"التجديد لـ فايلر"

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي تفاصيل إصابة الثلاثي جيرالدو ومحمود متولي وعلي معلول أمام صن داونز.

الأهلي تعادل في جنوب إفريقيا مع صن داونز بهدف لكل فريق، ليتأهل إلى نصف النهائي بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: جيرالدو تعرض لإلتواء في الكاحل أمام صن داونز".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "بينما يعاني محمود متولي من إجهاد في العضلة الضامة، ومعلول من إجهاد في العضلة الأمامية".

وأردف "ولكنها كلها إصابات خفيفة ولا داعي للقلق".

وعن رمضان صبحي، قال عبد الحفيظ: "تحدثت مع رمضان صبحي عقب لقاء صن داونز وأخبرني بأن كل الأمور تسير بشكل جيد".

وعن التجديد لـ فايلر، شدد عبد الحفيظ: "تلك أمور إدارية بكل تأكيد".

وتابع "فايلر يقدم أداءً رائعا مع الأهلي. أداء رائع ونتائج جيدة جدا واستمرارية".

وأتم "الاستقرار الفني مطلوب جدا جدا".

وسيلعب الأهلي أمام الوداد في المغرب أولا في الذهاب أحد يومي 1 أو 2 من مايو المقبل.

وعلى غرار الزمالك، سيقام لقاء العودة في مصر أحد يومي 8-9 من شهر مايو المقبل.

نصف نهائي دوري الأبطال سيكون خلال شهر رمضان، مما يعني إقامة مواجهتي الذهاب في الحادية عشر مساءً بتوقيت المغرب (الواحدة فجرا بتوقيت القاهرة).

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