عودة الدوري المصري – استبعاد عبد الرحمن مجدي وعماد حمدي من قائمة الإسماعيلي

السبت، 07 مارس 2020 - 21:29

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الأهلي - الإسماعيلي

استبعد الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي الثنائي عماد حمدي وعبد الرحمن مجدي من قائمة الفريق لمواجهة الجونة.

وتعود منافسات الدوري المصري يوم الإثنين بمواجهة الإسماعيلي أمام الجونة في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

وشهدت قائمة الإسماعيلي تواجد مدحت فقوسة، إلى جانب ظهور فخر الدين بن يوسف وباتريك كادو.

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وفيما يلي قائمة الإسماعيلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.

الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – باهر المحمدي – أسامة إبراهيم – محمود البدري.

الوسط: محمود دونجا – محمد بيومي – محمد مخلوف – أحمد مدبولي – همام طارق – بيكيتي سيلفا – محمد صادق – مدحت فقوسة.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – محمد الشامي – شيلونجو – وجيه عبد الحكيم – باتريك كادو.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما الجونة في المركز الـ 12 برصيد 19 نقطة.

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