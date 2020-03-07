تشكيل برشلونة – برايثوايت أساسي لأول مرة أمام سوسيداد

السبت، 07 مارس 2020 - 18:21

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - ميسي - برشلونة

دفع كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، بلاعبه الجديد مارتن برايثوايت في التشكيل الأساسي لمواجهة ريال سوسيداد.

برشلونة يستقبل سوسيداد على ملعب كامب نو، في الجولة 27 من الدوري الإسباني، للتعافي من هزيمة الكلاسيكو قبل أسبوع.

وشهد تشكيل برشلونة الدفع بالدنماركي برايثوايت في خط الهجوم بجوار ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان.

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وشارك برايثوايت كبديل في المباراتين السابقتين بالدوري الإسباني، ليكون ظهوره الأول كأساسي مع البلاوجرانا منذ الانضمام إليه قادما من ليجانيس قبل شهر تقريبا.

كما يبدأ الكرواتي إيفان راكيتيتش في وسط الملعب على حساب أرتورو فيدال، في ظل غياب أرتور ميلو للإصابة.

كما يعود كليمنت لونجليه لقلب الدفاع بدلا من صامويل أومتيتي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر.

فيما يتواجد سوسيداد في المركز السادس برصيد 43 نقطة مع مباراة مؤجلة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت

دكة البدلاء: نيتو – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو – أرتورو فيدال – ريكي بويج – أليكس كويادو – أنسو فاتي

تشكيل ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

الدفاع: أندوني جوروسابيل – روبن لو نورمان - دييجو يورينتي – ناتشو مونريال

الوسط: ميكيل ميرينو – آندر جيفارا – مارتن أوديجارد

الهجوم: بورتو – أليكساندر إيزاك – أندر بارينيتشيا

اختر تشكيل برشلونة التاريخي

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