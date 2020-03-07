عبد الحفيظ ضاحكا عن أداء باكاري جاساما: أردت رؤية "باسبوره"

السبت، 07 مارس 2020 - 18:11

كتب : FilGoal

جاساما

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، ضاحكا، على أداء الحكم باكاري جاساما في لقاء فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي تعادل في جنوب إفريقيا مع صن داونز بهدف لكل فريق، ليتأهل إلى نصف النهائي بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ ضاحكا ردا على (ما رأيك في قرارات جاساما؟) قائلا" أردت رؤية " باسبوره" للتأكد أنه هو".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "كل ما نتمناه دائما هو العدالة التحكيمية".

وتابع "هذا ما تحدثت عنه في الاجتماع الفني قبل المباراة. ضرورة تطبيق العدالة على الجميع".

وينتظر الأهلي الفائز من النجم الساحلي التونسي والوداد المغربي مساء اليوم السبت، فيما فاز المغاربة بقيادة مدرب الأهلي السابق خوان كارلوس جاريدو ذهابا في كازابلانكا 2-0.

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