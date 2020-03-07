قائمة ريال مدريد – استمرار ظهور ماريانو.. وغياب كارباخال وإيسكو أمام بيتيس

واصل زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، استدعاء ماريانو دياز في قائمة الفريق لمواجهة بيتيس.

ريال مدريد يحل ضيفا على بيتيس في ملعب بينيتو فياماريان، بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

وسجل ماريانو هدفا متأخرا في شباك برشلونة بالجولة الماضية، ليواصل الظهور في قائمة الميرنجي على حساب الصربي لوكا يوفيتش للمباراة الثانية على التوالي.

فيما غاب الثنائي داني كارباخال، وناتشو فيرنانديز، بسبب إصابتهما بالإنفلونزا، مما يترك زيدان دون أي ظهير أيمن حقيقي في قائمته لمواجهة الفريق الأندلسي.

كما يبتعد إيسكو ألاركون بسبب آلام في الظهر، ليظهر الكولومبي جيمس رودريجيز في قائمة الفريق.

ويعود البرازيلي رودريجو لقائمة الميرنجي لأول مرة منذ توديع كأس ملك إسبانيا يوم 6 فبراير الماضي أمام ريال سوسيداد.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد بيتيس في المركز 14 برصيد 30 نقطة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش – جيمس رودريجيز

الهجوم: كريم بنزيمة – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور – رودريجو

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي لمواجهة بيتيس

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