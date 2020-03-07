ربيعة: وعدنا وأوفينا.. لم نشعر بالخوف أمام صن داونز

تحدث رامي ربيعة مدافع الأهلي عقب وصول فريقه لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز، مشيرا إلى "وعدنا وأوفينا".

الأهلي تعادل في جنوب إفريقيا مع صن داونز بهدف لكل فريق، ليتأهل إلى نصف النهائي بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال ربيعة: "وعدنا الجماهير وأوفينا بالوعد. الآن نحن في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "كنا تحت ضغط جماهيري وهذا منطقي بكل تأكيد. الجمهور له حق علينا ونجحنا في عبور عقبة صن داونز".

وتابع "صن داونز فريق قوي وجيد جدا ولكننا لم نشعر بالخوف أمامهم".

وينتظر الأهلي الفائز من النجم الساحلي التونسي والوداد المغربي مساء اليوم السبت، فيما فاز المغاربة بقيادة مدرب الأهلي السابق خوان كارلوس جاريدو ذهابا في كازابلانكا 2-0.

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ربيعة: وعدنا فأوفينا