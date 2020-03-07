تشكيل صن داونز – موسيماني يدفع بكل الأسلحة وثنائي هجومي ضد الأهلي

السبت، 07 مارس 2020 - 14:10

كتب : FilGoal

موسيماني - صن داونز

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي بكل أسلحته في مواجهة الأهلي، والذي شهد تغييرا وحيدا عن مواجهة الذهاب.

واين أريندسي اتجه لدكة البدلاء، فيما يعوضه أنيلي نجونكا.

ودفع موسيماني بثنائي هجومي، هو سيبوسيسو فيلاكازي وليبوهانت مابوي، فيما يدعمه كل من جاستون سيرينو وثيمبا زواني من وسط الملعب.

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وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حارس المرمى: دينيس أونيانجو

الدفاع: مودجيكا ماديشا - ريكاردو ناسيمينتو - موسى ليبوسا – أنيلي نجونكا

الوسط: هلومفو كيكانا – أنديلي جالي – جاستون سيرينو – ثيمبا زواني

الهجوم: سيبوسيسو فيلاكازي – ليبوهانت مابوي

البدلاء: كينيدي مويني – تيبوجو لانجرمان – وأين أريندسي – تياني مابوندا – باكاماني مالامبي – سفيليلي مخوليسي – خوسيه ميزا

طالع تشكيل الأهلي من هنا

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