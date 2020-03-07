تشكيل الأهلي - متولي في الوسط وبادجي يقود الهجوم أمام صن داونز

استقر السويسري ريني فايلر على أليو بادجي لقيادة هجوم الأهلي أمام صن دوانز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي فاز بثنائية دون مقابل ذهابا ويسعى للحفاظ على تفوقه خلال مباراة الإياب لحصد بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

ويحل رامي ربيعة في قلب الدفاع بدلا من محمود متولي الذي يشغل مركز خط الوسط المدافع بجوار أليو ديانج وعمرو السولية.

ويتواجد الأنجولي جيرالدو في مركز الجناح بعدما خرج من قائمة مباراة الذهاب.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أحمد فتحي

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمود متولي

الهجوم: جيرالدو - أليو بادجي - جونيور أجاي

ثنائية الأهلي في مباراة الذهاب جاءت بتوقيع التونسي علي معلول في الشوط الثاني.

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