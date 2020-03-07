تعرف على بدلاء الأهلي أمام صن داونز.. استبعاد الشيخ

قرر ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد مصطفى شوبير، وأحمد الشيخ من قائمة الفريق أمام ماميلودي صن داونز.

ويتواجد وليد سليمان، بجانب مروان محسن وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" كأوراق هجومية على دكة البدلاء.

فايلر أعلن التشكيل الرسمي في وقت سابق، وفيه يتواجد أليو بادجي كمهاجم أساسي. (تعرف على التشكيل)

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف.

الوسط: وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.

كان الأهلي قد فاز على صن داونز بهدفين مقابل لا شيء ذهابا في القاهرة، ويحتاج لتفادي الخسارة بفارق ثلاثة أهداف لبلوغ الدور التالي.

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