فالنسيا يواصل تخبطه ويستعد "للمباراة الصامتة" بتعادل أمام ألافيس

اكتفى فالنسيا بالتعادل أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-1 على ملعب منديزوروتزا، بافتتاح الجولة 27 من الدوري الإسباني.

داني باريخو تقدّم لـ فالنسيا في الشوط الأول، قبل أن يدرك ألافيس التعادل بواسطة إدجار مينديز في الربع الأخير من اللقاء.

ليرفع فالنسيا رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، ويبقى خارج المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية. فيما رفع ألافيس رصيده إلى 32 نقطة في المركز 11.

ليصل فالنسيا إلى 6 مباريات متتالية دون فوز في المسابقة، وهي أسوأ سلسلة للخفافيش في الموسم الحالي.

المباراة حملت عدة أرقام فردية مميزة، إذ خاض كيفن جاميرو مهاجم فالنسيا مباراته رقم 200 في مسيرته بالدوري الإسباني مع أندية إشبيلية، وأتليتكو، ثم الخفافيش.

ليصير جاميرو رابع أكثر فرنسي خوضا للمباريات في تاريخ الليجا، خلف أنطوان جريزمان (346 مباراة)، وكريم بنزيمة (337 مباراة)، وبيتر لوسين (239 مباراة).

فالنسيا افتتح التسجيل بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة نفّذها القائد باريخو في الدقيقة 34.

باريخو سجل هدفه رقم 11 من ركلات حرة في مسيرته بالدوري الإسباني.

ليكون باريخو أكثر اللاعبين هزا للشباك في الليجا بواسطة ركلات حرة خلال القرن 21، بالتساوي مع بنيات إتشيباريا لاعب أتليتك بلباو الحالي.

ويتفوقان سويا على فرانسيسكو يستي لاعب بلباو الأسبق (9 أهداف)، وتشابي هيرنانديز قائد برشلونة الأسبق (8 أهداف).

وانتظر الفريق الباسكي حتى الدقيقة 73 ليدرك التعادل بواسطة إدجار بعد تمريرة فيكتور لاجوارديا.

ليسجل إدجار هدفه الأول في فترته الثانية مع ألافيس الذي لعب له موسم 2016\2017، قبل أن يرحل إلى كروز أزول المكسيكي حتى يناير الماضي عندما انضم إلى ألافيس مجددا.

وعجز الفريقان عن هز الشباك فيما تبقى من دقائق، ليصير فالنسيا مهددا بالابتعاد أكثر عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وتنتظر فالنسيا مباراة صامتة على ملعب مستايا أمام أتالانتا الإيطالي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

المباراة ستقام دون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا في مدينة فالنسيا، ويحتاج فيها الفريق الإسباني إلى تعويض هزيمته ذهابا 1-4 في لومبارديا.

اختر التشكيل المثالي للدوري الإسباني

اقرأ أيضا:

الزمالك "أقوى من الموت" يا ترجي

فرمان من السعودية بسبب كورونا

إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب كورونا في حالة واحدة

النني يثير الإعجاب في تركيا

أحمد يحكي عن موقف لا ينساه مع فيريرا