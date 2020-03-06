روبي: سنخلق المشاكل لـ ريال مدريد

الجمعة، 06 مارس 2020 - 21:41

كتب : FilGoal

روبي - ريال بيتيس

أشعل جوان فرانسيسك "روبي" المدير الفني لـ ريال بيتيس، التحدي قبل مواجهة ريال مدريد.

بيتيس يستقبل ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد، في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وصرّح روبي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بالطبع تدركون قدرات ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتكو مدريد.. إنها أندية قوية، رغم ذلك، فيمكننا الفوز ضدهم عن طريق القيام بالأمور بالشكل الصحيح. بيتيس سيخلق الكثير من المشاكل لـ ريال مدريد".

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وعن سوء نتائج الفريق هذا الموسم: "لا أعتقد أن مشكلة بيتيس في مدربه، فنتائج المباريات هي ما تتحكم في هذا الحكم. في المباريات الأخيرة كان بيتيس قريبا من الفوز".

وأتم: "بالطبع أتحمل مسؤوليتي، أتحمل مسؤولية الشوط الأول أمام ليجانيس، والشوط الثاني أمام برشلونة".

بيتيس يحتل المركز 14 في الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ويقود روبي فريق بيتيس منذ مطلع الموسم خلفا لـ كيكي سيتيين، بعد أن قاد إسبانيول للوصول إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

كم لاعب من بيتيس ستختار في التشكيل المثالي للدوري الإسباني؟

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