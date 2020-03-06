قائمة البرازيل الأولمبي - مارتينيلي وفينيسيوس يحضران.. وغياب رودريجو

أعلن أندري جاردين المدير الفني لمنتخب البرازيل تحت 23 عاما، قائمته لتوقف شهر مارس الجاري، استعدادا لخوض منافسات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وشهدت القائمة استدعاء جابرييل مارتينيلي مهاجم أرسنال، وفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، وزميله رينيار جيسوس المنضم حديثا للميرنجي.

فيما غاب رودريجو جناح ريال مدريد بعد ابتعاده عن المشاركة مع فريقه في الآونة الأخيرة.

وتأهلت البرازيل إلى الأولمبياد بعد تخطيها تصفيات أمريكا الجنوبية التي أقيمت في يناير وفبراير من العام الجاري.

وتدافع البرازيل عن ميداليتها الذهبية التي حصدتها في نسخة ريو دي جانيرو قبل 4 أعوام.

قائمة منتخب البرازيل الأولمبي:

حراسة المرمى: كلايتون (ريدبول براجانتينو) – لوكاس بيري (ساو باولو) – فيليبي (جريميو)

الدفاع: جابرييل (ليل الفرنسي) – إيبانييز (روما الإيطالي) – لويز فيليبي (لاتسيو الإيطالي) – ليانكو (تورينو الإيطالي) – إيمرسون (بيتيس الإسباني) – جوجا (أتليتكو مينيرو) – أيرتون لوكاس (سبارتاك موسكو الروسي) – كايو إنريك (جريميو)

الوسط: دوجلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي) – وينديل (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – مايكون شاختار دونتسك (أوكرانيا) – ماتيوس إنريك (جريميو) – لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي) – رينيار جيسوس (ريال مدريد الإسباني)

الهجوم: أنتوني (ساو باولو) – بيدرينيو (كورينثيانز) – باولينيو (باير ليفركوزن الألماني) – جابرييل مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي) – ماتيوس كونيا (هيرتا برلين الألماني) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

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