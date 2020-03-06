الأهلي بزيه الأحمر في مواجهة صن داونز

تقرر أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي في لقاء ماميلودي صن داونز وذلك عقب الاجتماع الفني الذي أقيم اليوم الجمعة.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز في ملعب لوكاس مورييبي غدا السبت لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين دون رد في استاد القاهرة.

وسيرتدي لاعبو الأهلي القميص الأحمر والسروال الأبيض والجوارب الحمراء.

فيما يرتدي حارس المرمى الزي البنفسجي.

أما صن داونز القميص الأصفر والسروال الأزرق والجوارب البيضاء على أن يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر.

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