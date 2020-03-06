مدرب خيتافي ينتقد دي يونج: لا أريد من الحارس أن يمرر 69 تمريرة

الجمعة، 06 مارس 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

شن خوسيه بوردالاس المدير الفني لنادي خيتافي الإسباني هجوما على فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة معلقا أنه لا يهتم بأسلوب لعب الفريق الكتالوني.

وكان اللاعب قد هاجم نادي خيتافي بسبب أسلوب لعبه الدفاعي وتفوقه على أياكس –فريقه السابق- في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وكانت تصريحات الهولندي الشاب هي ما أثارت حفيظة المدرب إذ قال عبر محطة NOS Sport الهولندية: "خيتافي لا يلعب لإمتاع الجماهير، أشعر بالانزعاج أثناء مشاهدة مبارياتهم".

أخبار متعلقة
إشبيلية يجرّد خيتافي من المركز الثالث بثلاثية قاسية بسبب أياكس.. دي يونج يهاجم مدرب خيتافي مدرب خيتافي يتحدث عن عدم مصافحة سيتيين.. ويصرح: برشلونة أهدر الوقت المعركة تستمر في مؤتمر سيتيين: خيتافي ارتكب 29 مخالفة وتحصلنا على إنذارات أكثر

طالع أيضا - الروماني شبيه سيميوني صاحب معجزة خيتافي

لكن رد بوردالاس على الهولندي بانتقاد أسلوب لاعب البلاوجرانا.

مدرب خيتافي قال لراديو ماركا "عندما لعبنا أمام برشلونة، أندريه تير شتيجن مرر 69 تمريرة".

وأضاف "لا أريد من حارسي أن يمرر هذا العدد، أحيانا هذا يعني أننا لسنا بخير".

وتابع "أريد أن نصنع فرص للتسجيل".

وكان تير شتيجن قد مرر 69 تمريرة كرابع أكثر ممرر في أرضية الملعب أثناء مواجهة برشلونة وخيتافي الشهر الماضي في الدوري الماضي.

ويستعد خيتافي لمواجهة إنتر الإيطالي في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

طالع أيضا:

مؤتمر كارتيرون: عقوبات الترجي لن تؤثر عليهم

أخطر خطير (1) - أحمد عيد يحكي علاقته بـ الأهلي

أمنية لمدرب مؤتمر مدرب الترجي المؤقت أمام الزمالك

حضر الـVAR وغابت الأهداف في لقاء طلائع الجيش وإنبي

تركي آل الشيخ يكشف موقفه في حالة عدم قبول استقالة من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي

مباراتان دون جماهير في دوري الأبطال والدوري الأوروبي

خيتافي برشلونة خوسيه بوردالاس
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي بزيه الأحمر في مواجهة صن داونز 25 دقيقة | إفريقيا
كاف يعلن الدول التي طلبت استضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية 44 دقيقة | إفريقيا
بسبب دفع الحكم.. إيقاف جيلسون مارتينيز 6 أشهر ساعة | أوروبا
لاعب صن داونز: الأهلي مازال يفكر في هزيمته بخماسية ساعة | إفريقيا
رامي ربيعة: نتيجة الذهاب غير مطمئنة.. ودور اللاعبين الكبار داخل الفريق لم يتوقف 2 ساعة | إفريقيا
مؤتمر فايلر: الفوز في الذهاب لا يعني تأهلنا.. صن داونز لم يُهزم في ملعبه 2 ساعة | إفريقيا
احذر يا زمالك من قوة الترجي في رادس 2 ساعة | تقرير في الجول
مدرب خيتافي ينتقد دي يونج: لا أريد من الحارس أن يمرر 69 تمريرة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي
قد ينال إعجابك