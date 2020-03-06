مدرب خيتافي ينتقد دي يونج: لا أريد من الحارس أن يمرر 69 تمريرة

شن خوسيه بوردالاس المدير الفني لنادي خيتافي الإسباني هجوما على فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة معلقا أنه لا يهتم بأسلوب لعب الفريق الكتالوني.

وكان اللاعب قد هاجم نادي خيتافي بسبب أسلوب لعبه الدفاعي وتفوقه على أياكس –فريقه السابق- في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وكانت تصريحات الهولندي الشاب هي ما أثارت حفيظة المدرب إذ قال عبر محطة NOS Sport الهولندية: "خيتافي لا يلعب لإمتاع الجماهير، أشعر بالانزعاج أثناء مشاهدة مبارياتهم".

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لكن رد بوردالاس على الهولندي بانتقاد أسلوب لاعب البلاوجرانا.

مدرب خيتافي قال لراديو ماركا "عندما لعبنا أمام برشلونة، أندريه تير شتيجن مرر 69 تمريرة".

وأضاف "لا أريد من حارسي أن يمرر هذا العدد، أحيانا هذا يعني أننا لسنا بخير".

وتابع "أريد أن نصنع فرص للتسجيل".

وكان تير شتيجن قد مرر 69 تمريرة كرابع أكثر ممرر في أرضية الملعب أثناء مواجهة برشلونة وخيتافي الشهر الماضي في الدوري الماضي.

ويستعد خيتافي لمواجهة إنتر الإيطالي في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

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