مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 والقنوات الناقلة.. لا صوت يعلو فوق قمة الترجي والزمالك

الجمعة، 06 مارس 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

لا صوت يعلو فوق صوت قمة دوري أبطال إفريقيا.. فكونوا على الموعد.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الزمالك يحل ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة مساءً على ملعب رادس على بي إن سبورتس 1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة
تقرير تونسي يكشف التشكيل المتوقع لـ الترجي ضد الزمالك سلة – الاتحاد والأهلي يفوزان على الزمالك والجزيرة في بداية صراع نصف نهائي السوبر مؤتمر مدرب الترجي "المؤقت" ضد الزمالك: نتمنى أن يساعدنا الهدف المُسجل في مصر على الفوز تقرير يكشف كيف سيدير الشعباني لقاء الترجي والزمالك

وانتصر الزمالك ذهابا بثلاثية مقابل هدف، ويحتاج لتفادي الخسارة بفارق هدفين في حالة عدم تسجيله أي أهداف، من أجل الوصول لنصف النهائي.

وفي الدوري الإسباني، يلعب ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي الدوري الألماني، يحل كولن ضيفا على بادربورن على بي إن سبورتس 5 في التاسعة مساءً.

ويستضيف مرسيليا نظيره أميان على بي إن سبورتس 6 في العاشرة مساءً ضمن الدوري الفرنسي.

ومن المنتظر ظهور محمد النني مع بيشكتاش ضد أنقرة جوتشو في السابعة مساءً في لقاء لن يذاع.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

في إفريقيا الزمالك الترجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجماهير اقتحمت الملعب.. في الـ +94 سانت إيتيان يُقصي رين ويتأهل لنهائي كأس فرنسا 2 ساعة | أوروبا
كارتيرون يأمل في عدم تكرار مصير الـ8 ثواني.. الزمالك ضد الترجي 2 ساعة | إفريقيا
نهائي كأس ملك إسبانيا باسكي.. بلباو يصعق غرناطة ويضرب موعدا مع سوسيداد 2 ساعة | أوروبا
خبر في الجول – حارس المصري يعاني إصابة.. ومحاولات لتجهيزه قبل لقاء بركان 2 ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2020 والقنوات الناقلة.. لا صوت يعلو فوق قمة الترجي والزمالك 3 ساعة | مصر
تحت أنظار الفتى الذهبي.. إيجالو يقود يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 3 ساعة | أوروبا
جارديان: السورية هند ظاظا أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو 2020 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
تقرير تونسي يكشف التشكيل المتوقع لـ الترجي ضد الزمالك 3 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي
قد ينال إعجابك