مؤتمر فايلر: الفوز في الذهاب لا يعني تأهلنا.. صن داونز لم يُهزم في ملعبه

قال ريني فايلر المدير الفني للأهلي إن فريقه لم يضمن التأهل بعد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم فوزه في لقاء الذهاب على ماميلودي صن داونز بهدفين دون رد.

ويحل الأهلي غدا السبت ضيفا على صن داونز لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال المدرب السويسري في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "حققنا الفوز في القاهرة لكن هذا لا يعني تأهلنا للدور التالي".

وبسؤاله عن هزيمة الأهلي بخماسية دون رد الموسم الماضي في جنوب إفريقيا أمام صن داونز رد فايلر "هذه المباراة من الماضي وعلينا أن ننظر للبطولة الحالية".

وتابع "المباراة ستكون قوية للغاية وعلينا العمل بقوة لضمان التأهل لنصف النهائي.

وأضاف "صن دوانز لم يخسر الموسم الجاري من البطولة على ملعبه، وهو من الفرق القوية في إفريقيا وعلينا أن نحسم بتأهلنا بأنفسنا".

وخاض صن داونز أربع مباريات على ملعبه في الموسم الجاري من دوري الأبطال فاز فيهم جميعا.

وواصل فايلر "هدفنا الأساسي هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا ونسعى لذلك بكل قوة".

وعن التصريحات التي تصدر من بيتسو موسمياني المدير الفني لصن داونز بشأن إمكانية تكرار الفوز بخماسية علق مدرب الأهلي "لا أركز مع أي تصريحات تصدر من صن داونز أو الإعلام هنا في جنوب إفريقيا، أركز فقط على فريقي".

وأشاد فايلر بالأجواء في جنوب إفريقيا والتعامل مع فريقه بشكل جيد.

وعن سؤاله بأن الأهلي قد يتعمد إضاعة الوقت في المباراة قال: "أرفض الأمر أحب اللعب النظيف والمنافسة الشريفة".

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