نهائي كأس ملك إسبانيا باسكي.. بلباو يصعق غرناطة ويضرب موعدا مع سوسيداد

للمرة الثالثة في التاريخ سيكون نهائي كأس ملك إسبانيا باسكيًا بمواجهة تجمع فريقين من إقليم الباسك، أتليتك بلباو ضد ريال سوسيداد في نهائي نسخة 2019-2020.

في 1913 فاز ريال أونيون على أتليتك بلباو وفي 1927 كرر ريال أونيون على أريناس، وفي 2020 سيكون النهائي الباسكي الثالث.

مواجهة بلباو وسوسيداد ستكرر مجددا بعد مواجهة 1910 عندما حقق بلباو اللقب بالفوز 1-0 وحينها كان ريال سوسيداد يُدعى باسكونيا.

نسخة 1910 كانت استثنائية إذ أقيمت نسختين منفصلتين من البطولة، واحدة في مدريد، والأخرى في سان سيباستيان، ويعترف الاتحاد الإسباني حاليا بالبطولتين والبطلين بشكل رسمي.

مواجهة بلباو وسوسيداد السابقة لم تكن مباراة نهائية إذا أقميت البطولة بنظام المجموعة من 3 فرق ولم تكن هناك مباراة نهائية فعلية لذلك ففوز بلباو جعله متصدرا وحصد اللقب فيما احتل سوسيداد المركز الثاني.

ريال سوسيداد كان أول المتأهلين بالفوز على ميرانديس وتأهل للنهائي لأول مرة منذ عام 1988 (طالع التفاصيل).

وحسم أتليتك بلباو ثاني أكثر فريق فوزا بالبطولة برصيد 23 لقبا خلف برشلونة برصيد 30 بطاقة التأهل في الأنفاس الأخيرة أمام غرناطة بفضل قاعدة الهدف خارج القواعد.

والآن نطير عبر الزمن 110 عاما أخرى إلى مدينة الأندلس حيث ملعب نوفو لوس كارمينيس الذي أقيمت عليه مباراة الإياب.

الذهاب انتهى بفوز بلباو أمام جماهيره بهدف دون مقابل، وانتهى الشوط الأول من الإياب بدون أهداف.

كارلوس فيرنانديز تقدم لغرناطة بهدف في الدقيقة 48 من الشوط الثاني من عرضية الفنزويلي داروين ماتشيس.

وواصل داروين ماتشيس تقديم العرضيات، وأضاف جيرمان سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 76 برأسية من ركنية نفذها الفنزويلي.

ثنائية تحسم بطاقة العبور إلى النهائي، إلا أن الظهير الأيسر يوري بيرشيش خطف بطاقة التأهل بهدف في الدقيقة 81 من عمر اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

هدف حسم بطاقة التأهل بعدما تعادل الفريقين في مجموع المباراتين بنتيجة 2-2 لكن قاعدة الهدف خارج الأرض حسمت التأهل لبلباو للمرة الـ 38 في تاريخه.

وصار بلباو ثالث أكثر فريق خوضا لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 41 نهائيا وريال مدريد بـ 39.

ويستضيف ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الذي يتسع لـ 57 ألف متفرج المباراة النهائية والمقرر إقامتها في 18 أبريل المقبل.

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