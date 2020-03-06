كاف يعلن الدول التي طلبت استضافة نهائيي الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة الدول التي طلبت رسميا استضافة مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح كاف في بيانه أن تلك الدول هي التي قدمت طلب الاستضافة في الفترة المسموحة بين 11 و20 فبراير الماضي.

وأشار كاف في بيانه إلى أن القرار النهائي بشأن الملاعب سيعلن في الـ12 من شهر مارس الجاري بعد اجتماع للجنة الطوارئ.

والدول التي طلبت استضافة نهائي دوري الأبطال هم كالتالي:

الكاميرون- مدينة دوالا- ملعب جابوما

المغرب- الدار البيضاء- ملعب محمد الخامس

تونس- تونس- ملعب رادس

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا في 29 مايو 2020 من مباراة واحدة فقط وليس ذهاب وإياب كما كان معتاد من قبل.

ويتنافس الأهلي والزمالك على حجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي أمام ناديي صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي على الترتيب.

فيما تقدمت دولة وحيدة فقط بطلب استضافة نهائي الكونفدرالية وهي المغرب في مدينة الرباط وعلى ملعب مولاي عبد الله.

بينما تقام المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية في 24 مايو من العام الجاري من مباراة واحدة فقط وليس ذهاب وإياب كما كان معتاد من قبل أيضا.

ويمتلك بيراميدز فرصة التأهل للمربع الذهبي أمام زاناكو الزامبي بعدما فاز خارج مصر بثلاثية دون رد، بينما يحل المصري ضيفا على نهضة بركان المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية بعد التعادل في السويس إيجابيا بهدفين لكل منهما.

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