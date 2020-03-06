لاعب صن داونز: الأهلي مازال يفكر في هزيمته بخماسية

قال ليل لاكاي لاعب ماميلودي صن داونز إن الأهلي مازال يفكر في هزيمته بخماسية من فريقه الموسم الماضي وذلك قبل مواجهتهما غدا السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز في ملعب لوكاس مورييبي لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين دون رد في استاد القاهرة.

وقال لاكاي في تصريحات لموقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي: "أتوقع أن يملأ جمهورنا الملعب ويعطينا دفعة قوية مثلما فعل مشجعو الأهلي في مصر، وحدث ذلك من جمهور الوداد في المغرب".

وتابع "أطالب الجمهور القدوم بأعداد كبيرة ونجعلها حربا باللون الأصفر حتى نخيفهم".

وتابع لاكاي "في ذهن الأهلي فهم مازالوا يفكرون في هزيمتهم هنا بخماسية الموسم الماضي وهذا سيلعب دورا كبيرا في المباراة كما يظنون".

واستدرك "لكن نحن نعرف أن هذه ليست المباراة ذاتها ولكن الأهلي سيفكر فيها".

وأتم "وجود الجمهور خلفنا سيعطينا دفعة قوية للأداء بشكل أفضل ضد الأهلي".

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