رامي ربيعة: نتيجة الذهاب غير مطمئنة.. ودور اللاعبين الكبار داخل الفريق لم يتوقف

يرى رامي ربيعة مدافع الأهلي أن نتيجة الفوز ذهابا على صن دوانز الجنوب إفريقي بثنائية دون مقابل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا غير مطمئنة.

الأهلي تفوق ذهابا ومن أجل حصد بطاقة العبور للمربع الذهبي عليه العودة بفوز أو تعادل أو خسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل.

ربيعة قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "الفوز بهدفين في مباراة الذهاب، نتيجة غير مطمئنة كما قال ريني فايلر، وعلينا التركيز وبذل أقصى جهد خلال مباراة العودة، من أجل حسم الصعود إلى دور نصف النهائي".

وتابع "نضع في اعتبارنا إسعاد جماهير الأهلي من خلال الفوز بلقب البطولة، وقطع خطوة جديدة في طريق تحقيق هذا الحلم".

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وأكمل "دور اللاعبين الكبار داخل الفريق لم يتوقف، سواء المتواجدين حاليا مع الفريق في جنوب إفريقيا أو المتواجدين في القاهرة من خلال تشجيع وتحفيز جميع اللاعبين قبل مباراة العودة".

ولم يشارك ربيعة في مباراة الذهاب إذ لعب كل من محمود متولي وياسر إبراهيم في مركز قلب الدفاع.

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