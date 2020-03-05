إلى النهائي التاريخي.. سوسيداد يُنهي مغامرة ميرانديس الشجاع

الخميس، 05 مارس 2020 - 00:28

كتب : FilGoal

سوسيداد

تأهل ريال سوسيداد لنهائي كأس الملك بعدما تغلب على منافسه ميرانديس بهدف دون رد في إياب نصف النهائي.

سجل هدف المباراة الوحيد ميكيل أويارزابال في الدقيقة 41 في المباراة التي أقيمت في ملعب سوسيداد أنويتا.

وضمن سوسيداد تأهله للنهائي بفضل فوزه في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدف.

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وأنهى سوسيداد مغامرة ميرانديس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الذي أصبح بلوغ نصف النهائي هو أفضل إنجاز له عبر تاريخه.

أما صاحب الأرض سوسيداد فبلغ النهائي للمرة الأولى له منذ عام 1988.

وتوج سوسيداد باللقب مرتين من قبل وكانت مرة آخر مرة ظفر بالبطولة عام 1987.

ويسير سوسيداد بقوة في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري إذ أنه يحتل المركز السادس برصيد 43 نقطة ويبعد عن المركز الرابع بفارق نقطتين فقط.

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ريال سوسيداد ميرانديس كأس الملك
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