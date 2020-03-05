حضر الـVAR وغابت الأهداف.. طلائع الجيش وإنبي يتعادلان في لقاء تاريخي

حضرت تقنية الفيديو لأول مرة في الدوري المصري لكن غابت الأهداف. طلائع الجيش وإنبي تعادلان سلبيا.

تعادل طلائع الجيش مع إنبي بدون أهدف على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في لقاء مُقدم من الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري.

المباراة لم تجمع أحد الفرق الشعبية التاريخية في مصر، ولم تشهد أهدافا أيضا، لكن مجرد حضور تقنية الفيديو فيها، سيبقيها في ذاكرة التاريخ الدوري المصري للأبد.

محمد معروف أدار اللقاء تحكيميا، فيما كان محمد صباحي حكما لتنقية الفيديو. ليكونا هما أول من يستخدم تقنية الفيديو في المسابقات المحلية المصرية التي تقام في مصر.

ورغم حضور تقنية الفيديو، لكن أحداث المباراة لم تتطلب اللجوء لها في أي لقطة.

التشكيل

عمرو جمال قاد الهجوم في تشكيل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني، فيما بدأ محمود قاعود بجانب أحمد شكري، ومحمد شريف في هجوم إنبي بقيادة حلمي طولان.

وصف المباراة

الفرصة الأولى الخطيرة كانت في الدقيقة الـ19 لصالح إنبي. ركنية نفذها أحمد شكري، وقابلها محمود قاعود برأسية فوق المرمى بقليل.

طلائع الجيش رد في الدقيقة الـ23. محمد ناصف أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء لترتد الكرة وتصل أمام محمد سمير الذي يسدد مباشرة كرة تعلو العارضة وتخرج ركلة مرمى.

هدف محقق وإصابة دموية

أكثر لقطات المباراة إثارة كانت في الدقيقة الـ38 بعد انطلاقة من محمود قاعود ودخول لمنطقة الجزاء. محمد بسام حارس طلائع الجيش خرج من مرماه، لكن قاعود دفع لاعب طلائع الجيش ليصطدم بركبته في رأس بسام، وترتد الكرة إلى محمد شريف. شريف سدد الكرة لكن محمد سمير مدافع طلائع الجيش أنقذ الكرة قبل دخولها الشباك.

محمد بسام سقط على الأرض وتلقى العلاج لبضعة دقائق، قبل أن يكمل اللقاء بعد ربط رأسه بضمادة وتبديل القميص الغارق في الدماء.

الشوط الثاني

تبديلات عديدة

في غياب كرة القدم الفعالة، حاول المدربان إجراء تبديلات من خارج الخطوط لتنشيط كل فريق.

حلمي طولان أجرى أولى تبديلات إنبي في الدقيقة الـ54 بدخول محمد بسيوني بدلا من أحمد شكري، ورد بسيوني بدخول أحمد سمير بدلا من كيفين موهيري في صفوف طلائع الجيش.

محمد ناصف حاول لطلائع الجيش بتصويبة في الدقيقة الـ59 لكن فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ60 أجرى إنبي ثاني التبديلات بدخول أحمد الهجوز بدلا من حميد ماو.

إنبي ضغط مجددا في الدقيقة الـ63 وتوغل علي فوزي ثم أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن محمد سمير أبدها في اللحظة الأخيرة قبل متابعة البديل محمد بسيوني.

هجمة أخرى كانت لصالح طلائع الجيش هذه المرة في الدقيقة الـ79 وانتهت بتصويبة من عمرو السيسي، لكن محمود جاد حارس إنبي حولها إلى ركنية ببراعة.

عمار حمدي شارك في صفوف طلائع الجيش بدلا من أحمد داوودا في الدقيقة الـ84، وفي المقابل شارك عمر فتحي "سافيولا" مع إنبي بدلا من عبد الرحمن عماد في الدقيقة الـ87.

السيسي سدد مجددا بقوة في الدقيقة الـ87 لكن فوق المرمى بقليل.

محمد معروف حكم اللقاء احتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، لكنهم لم يشهدوا الجديد أيضا، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ16 في المركز الـ14، فيما ارتفع رصيد إنبي للنقطة الـ25 في المركز السادس.

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