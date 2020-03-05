مباراتان دون جماهير في دوري الأبطال والدوري الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إقامة مباراتين الأسبوع المقبل بدون جماهير ضمن مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

قرار الاتحاد الأوروبي يأتي على ضوء ما قررته السلطات في إيطاليا وإسبانيا من أجل الحفاظ على سلامة الجميع من الفيروس.

وتقرر إقامة مباراة فالنسيا الإسباني وأتالانتا الإيطالي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب مستايا في العاشر من مارس المقبل دون جماهير.

وكذلك على ملعب جوسيبي مياتزا تقام مباراة إنتر الإيطالي وخيتافي الإسباني في الثاني عشر من مارس المقبل بذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

Following decisions taken by authorities in Italy and Spain respectively, and related to measures regarding the COVID-19 virus, two UEFA club competition matches will go ahead next week as scheduled, but behind closed doors... 🇪🇸 Valencia v Atalanta 🇮🇹 🇮🇹 Inter v Getafe 🇪🇸 — UEFA (@UEFA) March 5, 2020

وتقام أيضا مباريات دوري أبطال أوروبا للشباب المقررة في إيطاليا خلال الأسابيع المقبلة بدون جماهير.

وكانت السلطات الإيطالية قد قررت أمس بإقامة كافة الأحداث الرياضية بدون جماهير حتى الثالث من أبريل المقبل.

وخاض إنتر بقرار من السلطات الإيطالية مباراة الإياب من دور الـ 32 من الدوري الأوروبي أمام لودوجريتس البلغاري دون جماهير.

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