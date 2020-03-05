أخطر خطير (1) - أحمد عيد يحكي قصة بدايته لكرة القدم في سن كبير وعلاقته بـ الأهلي

مسيرة طويلة لم تخل بالبطولات، سواء مع المنتخب أو الأندية. أحمد عيد عبد الملك كتب اسمه في تاريخ الكرة المصرية بإسهاماته.

أحمد عيد عبد الملك حل ضيفا على FilGoal.com وحكى لنا أسرار وقصص مسيرته الطويلة في الملاعب.

في الحلقة الأولى، يتحدث أحمد عيد عن بدايته المتأخرة لكرة القدم، وطبيعة علاقته بالنادي الأهلي.

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"ولد في منزل زملكاوي. تربيت على تشجيع الزمالك وقضيت طفولتي في النادي، لكنني لم ألعب كرة القدم سوى في سن الـ17 ودون أدنى مساعدة من والدي لاعب الزمالك السابق".

"لم يعرفوا أنني ابن أحمد عيد عبد الملك سوى بعد أن طلبوا أوراق قيدي".

لا أكره الأهلي

"أنا لا أكره الأهلي. أنا فقط أشجع الزمالك. كنت سألعب للزمالك في وقت سابق. أي زملكاوي طبيعي يتمنى عدم فوز الأهلي".

"لماذا؟ من منافس الزمالك إفريقيا؟ الأهلي ثم مازيمبي والترجي. إذا فازوا سيتسع فارق البطولات بيننا وبينهم، وبالتالي طبيعي ألا أتمنى فوزهم بالبطولات".

"هذا طبيعي. كل مشجع كرة يشعر بذلك، لكن البعض يحب تزييف كلامه وادعاء أمور غير حقيقية، الناس يريدون من يضحك عليهم، أما أنا فلست كذلك. أقول ما أشعر به وأحب الصراحة وأقول على الملأ".

في الحلقة القادمة، يتحدث أحمد عيد عبد الملك عن سبب رحيله عن الزمالك في 2001 وسبب تأخر عودته لبيته من جديد، ويحكي موقف طريق جمعه بجوزوالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق.

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