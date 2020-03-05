تركي آل الشيخ يكشف موقفه في حالة عدم قبول استقالة من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي

الخميس، 05 مارس 2020 - 22:03

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني موقفه في حالة عدم مواجهة مجلس إدارة الأهلي على استقالته من الرئاسة الشرفية.

ونشر تركي آل الشيخ صورة لـ خبر وصفه بـ"الكاذب" وكتب: "هذا الخبر يتم تسريبه الآن وتداوله. الخبر عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا".

وأضاف "من أن تقدمت باستقالتي لم أرد أو أجاوب على أي اتصال، ومثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب".

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وتابع "إذا لم تقبل استقالتي فسوف أجمّد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات القادمة".

وأتم "حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم. حفظ الله مصر وشعبها الكريم".

واستقال تركي آل الشيخ في وقت سابق من رئاسة الأهلي الشرفية، قبل أن يوضح أسباب قراره. (طالع التفاصيل)

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