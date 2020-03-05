تحديد موعد قمة الدوري "الصامتة" بين يوفنتوس وإنتر

الخميس، 05 مارس 2020 - 18:21

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون مع الجماهير بالفوز على إنتر ميلان

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم موعد إقامة قمة الدوري بين يوفنتوس وإنتر ميلان التي ستقام دون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل في ملعب يوفنتوس دون حضور جماهيري طبقا لقرار الاتحاد الإيطالي بخوض كل المباريات خلف الأبواب المغلقة حتى الثالث من شهر أبريل المقبل.

وستقام مباريات الجولة 26 بدلا من الـ27 بعدما تم تأجيلها في وقت سابق بسبب الفيروس الذي يجتاح العالم حاليا.

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ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري بـ62 نقطة بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر وللبيانكونيري لقاء أقل.

أما إنتر فيأتي ثالثا بـ54 نقطة.

وتقام مباريات الجولة الـ 26 المؤجلة في المواعيد الأتية (بتوقيت القاهرة):

الأحد 8 مارس

بارما × سبال (الواحدة والنصف ظهرا)

ميلان × جنوى (الرابعة مساءً)

سامبدوريا × فيرونا (الرابعة مساءً)

أودينيزي × فيورنتينا (السابعة مساءً)

يوفنتوس × إنتر (العاشرة إلا الربع مساءً)

الإثنين 9 مارس

ساسولو × بريشيا (السابعة والنصف مساءً)

وتحددت مباريات الجولة الـ 25 المتبقية لتقام في الثامن عشر من مارس المقبل.

وتقام خلالها مباريات كل من أتالانتا وساسولو، فيرونا وكالياري، تورينو وبارما.

ولم تتحدد موعد مباراة إنتر وسامبدوريا بعد.

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