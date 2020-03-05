المصري لـ في الجول: مباراة نهضة بركان بدون جمهور رسميا

الخميس، 05 مارس 2020 - 17:51

كتب : أيمن عيد

جماهير المصري أمام نهضة بركان

تأكد إقامة مباراة المصري مع نهضة بركان في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية بدون جمهور.

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري ورئيس بعثة الفريق إلى المغرب في تصريحات لـFilGoal.com: "مباراة المصري مع نهضة بركان ستكون بدون جماهير بسبب قرار السلطات المغربية بإقامة كل النشاطات الرياضية بدون جماهير لعدم تفشي فيروس كورونا".

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت مساء أمس الأربعاء، إقامة كافة النشاطات الكروية بمختلف الأعمار السنية بدون جماهير.

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ويلتقي المصري مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في مصر. ويحتاج المصري للفوز بأي نتيجة لبلوغ نصف نهائي البطولة.

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