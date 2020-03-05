الإسماعيلي لـ في الجول: غياب الجماهير عن لقاء الرجاء سلاح ذو حدين

الخميس، 05 مارس 2020 - 16:54

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن غياب الجماهير عن مواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية لا تشكل فارقا كبيرا، مشيرا إلى أن الاهتمام الأكبر هو برغبات اللاعبين لحسم التأهل للنهائي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "غياب الجماهير عن مواجهة الرجاء المغربي لا يشكل فارقا كبيرا".

وواصل "الغياب كما قد يراه البعض يحمل إيجابيات، فقد يحمل كذلك وجوها سلبية إذ أن الجماهير تحمل ضغط كبير على اللاعبين لحسم الصعود وهو أمر قد يؤثر عليهم ويكون وسيلة لصالح الإسماعيلي".

أخبار متعلقة
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نركز على علاج أخطائنا.. هدفنا بداية قوية في الدور الثاني بالدوري الإسماعيلي يضم 19 لاعبا في قائمة مواجهة الرجاء ويوضح السبب فيديو في الجول – سعفان الصغير يتحدث عن رفض عودة عواد للإسماعيلي.. والمنتخب أحمر وأبيض فقط

وأكمل "لا أحمل لغياب الجماهير أي أثر ولا أهتم بشكل أساسي، الاهتمام الأكبر سيكون برغبات اللاعبين ودوافعهم لأنها ستكون بعد إرادة الله هي الأساس نحو التأهل للنهائي".

وأتم "مواجهة الجونة محليا ستحدد وبشكل كبير قائمة الفريق التي سنخوض بها مواجهة الرجاء في البطولة العربية".

ويواجه الإسماعيلي نظيره الجونة يوم الإثنين في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد فاز ذهابا في مصر بنتيجة ١-٠ على الرجاء في نصف نهائي البطولة العربية، ويقام لقاء الإياب يوم الأحد ١٥ مارس في المغرب.

وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن استكمال بطولة الدوري بدون جماهير وخوض كل مباريات المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون جماهير خوفا من انتشار فيروس كورونا.

طالع أيضا

هل تتأجل تصفيات آسيا لمونديال 2022؟

"الفيديو سيطبق في مسابقة وحيدة بمصر"

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل تطبيق الفيديو في الدوري المصري

سبورت: برشلونة يفكر في صفقة تبادلية لإعادة نيمار

حارس إنبي ينفي مفاوضات الأهلي

حكم مباراة الزمالك والترجي ينفي تعرضه لاعتداء بعد المباراة

البطولة العربية الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
عضو إدارة إيفرتون: الدوري الإنجليزي ربما يُستكمل دون جماهير دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب صن داونز: لا أعلم مشكلة الأهلي مع باكاري جاساما 26 دقيقة | إفريقيا
الإسماعيلي لـ في الجول: غياب الجماهير عن لقاء الرجاء سلاح ذو حدين 42 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0) - (0) إنبي في حضور VAR لأول مرة 54 دقيقة | مصر
موسيماني: يمكننا الفوز بخماسية جديدة لكن الأهلي سيغلق المساحات 55 دقيقة | إفريقيا
اتحاد الكرة لـ في الجول: مصر تواجه توجو في استاد القاهرة ساعة | مصر
تقرير: بيشكتاش يسعى للتفاوض مع أرسنال مجددا للإبقاء على النني 2 ساعة | المحترفون
محرز: سنحاول الفوز بأكبر قدر ممكن من الألقاب هذا الموسم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 حوار في الجول - نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان صبحي.. سر تأخره وموعد عودته
قد ينال إعجابك