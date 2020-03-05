الإسماعيلي لـ في الجول: غياب الجماهير عن لقاء الرجاء سلاح ذو حدين

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن غياب الجماهير عن مواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية لا تشكل فارقا كبيرا، مشيرا إلى أن الاهتمام الأكبر هو برغبات اللاعبين لحسم التأهل للنهائي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "غياب الجماهير عن مواجهة الرجاء المغربي لا يشكل فارقا كبيرا".

وواصل "الغياب كما قد يراه البعض يحمل إيجابيات، فقد يحمل كذلك وجوها سلبية إذ أن الجماهير تحمل ضغط كبير على اللاعبين لحسم الصعود وهو أمر قد يؤثر عليهم ويكون وسيلة لصالح الإسماعيلي".

وأكمل "لا أحمل لغياب الجماهير أي أثر ولا أهتم بشكل أساسي، الاهتمام الأكبر سيكون برغبات اللاعبين ودوافعهم لأنها ستكون بعد إرادة الله هي الأساس نحو التأهل للنهائي".

وأتم "مواجهة الجونة محليا ستحدد وبشكل كبير قائمة الفريق التي سنخوض بها مواجهة الرجاء في البطولة العربية".

ويواجه الإسماعيلي نظيره الجونة يوم الإثنين في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد فاز ذهابا في مصر بنتيجة ١-٠ على الرجاء في نصف نهائي البطولة العربية، ويقام لقاء الإياب يوم الأحد ١٥ مارس في المغرب.

وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن استكمال بطولة الدوري بدون جماهير وخوض كل مباريات المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون جماهير خوفا من انتشار فيروس كورونا.

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