اتحاد الكرة لـ في الجول: مصر تواجه توجو في استاد القاهرة

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم أن منتخب مصر سيواجه توجو على استاد القاهرة في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وأوضح وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على استضافة استاد القاهرة لمواجهة مصر وتوجو".

وأضاف "يتم التواصل حاليا مع الأمن بشأن تحديد عدد الجمهور في اللقاء وبناء عليه سيتم طرح التذاكر".

ويلعب منتخب مصر مباراتين أمام توجو يومي 26 و29 من شهر مارس الجاري، الأولى في القاهرة والثانية في لومي عاصمة توجو.

وكان المنتخب قد بدأ مشواره في تصفيات إفريقيا بالتعادل أمام كل من كينيا وجزر القمر.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل لأمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

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