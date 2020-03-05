تقرير: بيشكتاش يسعى للتفاوض مع أرسنال مجددا للإبقاء على النني

قال موقع turkish-football إن نادي بيشكتاش يستعد للتفاوض مع أرسنال مرة أخرى أملا في الوصول لاتفاق للحفاظ على اللاعب المصري محمد النني.

محمد النني النادي : بشكتاش بشكتاش

وكتب التقرير، والذي يناقض ما ذكره في وقت سابق موقع فوتوماك والذي زعم أن مدرب الفريق لا يريد بقاء النني، أن مصدر في بيشكتاش أوضح أن استمرار اللاعب البالغ عمره 27 عاما مرهون بتخفيض أرسنال للمبلغ المطلوب للتخلي عن النني.

أو أن يتفق الناديان على تجديد إعارة اللاعب الأسبق لبازل السويسري.

وباءت مفاوضات بيشكتاش مع أرسنال بالفشل في وقت سابق لكن النادي التركي لم يفقد الأمل في محاولة الإبقاء على لاعب مصر.وينص العقد المبرم بين الناديين على دفع بشيكتاش مبلغ قدره 18 مليون يورو إذا أراد الحصول على النني بشكل نهائي.

وشارك النني في 26 مباراة بالموسم الحالي مع بيشكتاش وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وتنتهي إعارة النني، اللاعب الأسبق للمقاولون العرب، من أرسنال إلى بيشكتاش في يونيو المقبل.

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