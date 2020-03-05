الأهلي يختتم تدريباته الجمعة في نفس موعد مباراة صن داونز.. ومحاضرة فيديو من فايلر للاعبين

يختتم الأهلي تدريباته عصر غد الجمعة على استاد لوكاس موريبي الذي تقام عليه مواجهة الفريق أمام صن داونز استعدادا للمباراة المرتقبة.

وكان الأهلي قد تغلب في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ويحل ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل.

ويخوض الأهلي تدريباته على نفس ملعب المباراة وفي نفس توقيتها وفقا لقواعد كاف، الذي يمنح الفريق الضيف هذا الحق.

ويواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادا للقاء الحاسم.

ويعقد ريني فايلر المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم الخميس للحديث بشكل عملي عن مباراة صن داونز.

ويشرح فايلر للاعبين طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها خلال مباراة الإياب والحديث بشكل مفصل عن الجوانب الفنية والخططية وتحديد مهام اللاعبين.

ومن جانبه شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على أن حالة الالتزام والانضباط الشديدين داخل صفوف الفريق.

وأوضح عبد الحفيظ أن التركيز منصب على مواجهة صن داونز من أجل حجز بطاقة نصف نهائي دوري الأبطال.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن شخصية الأهلي دائما ما تظهر في الأوقات الحاسمة، ومباراة الإياب سيكون لها حسابات مختلفة عن الذهاب.

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