عبد الله بكري: لم أوقع لـ الأهلي.. التواصل حدث مرتين فقط

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

عبد الله بكري - بيراميدز - رينجرز

قال عبد الله بكري لاعب لبيراميدز إنه لم يوقع على أي عقد يربطه بالانتقال إلى صفوف الأهلي.

وتحدث بكري لبرنامج "60 دقيقة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" اليوم الأربعاء قائلا: "فوجئت بحديث البعض حول توقيعي للأهلي عندما كنت ألعب مباراة خارج مصر في الكونفدرالية".

وأضاف "ما يقال أيضا عن اجتماعي بمسؤولي الأهلي أمر عار تماما عن الصحة".

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وشدد بكري "عقدي ينتهي مع بيراميدز في عام 2021 لذا لا يمكنني اتخاذ أي خطوة في مسيرتي إلا بالعودة للإدارة".

وأكمل "لو وقعت على أي عقد سأعلن عن ذلك ولكن لم يحدث أي تواصل، الأهلي تواصل معي مرتين الأولى كانت في السنة الأخيرة لي مع سموحة ومرة في الموسم الأول لي مع بيراميدز".

وتابع "منذ ذلك الوقت لم يحدث أي تواصل".

وبسؤاله عن أي فريق يفضل بين الأهلي والزمالك أجاب "أنا لاعب محترف أقاتل للقميص الذي أرتديه، ليس لدي أي تفضيل".

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